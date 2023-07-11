В Мариуполе улучшат работу пассажирского транспорта. Фото: Минтранс ДНР

Министр транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин провел рабочее совещание на территории МУП АГМ «Мариупольтранс». Он сообщил, что в Мариуполе улучшат работу пассажирского транспорта.

- Сегодня совместно с представителями администрации города Мариуполя и руководством «Мариупольтранса» осмотрели рем зоны и подвижной состав, который выходит на маршруты. Предприятие активно работает над тем, чтобы максимально восстановить свою работоспособность и обеспечить горожан качественной услугой по пассажирским перевозкам, - отметил Министр транспорта ДНР.

Владимир Тужилин добавил, что в городе еще много работы, так как необходимо восстановить транспортную инфраструктуру. По его словам, сейчас в Мариуполе работают три троллейбусных и один трамвайный маршрут.

- Этого недостаточно, учитывая тот аспект, что это в первую очередь социальный вид транспорта. Будем над этим работать. Относительно перевозок автомобильным транспортом. Всего по Мариуполю на сегодня в работе 28 городских автобусных маршрутов, из них 22 обслуживаются предприятием «Мариупольтранс». Автопарк планируем пополнять. Это позволит увеличить выпуск автобусов на линию и сократить интервальность движения в работе маршрутов, - рассказал министр.

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