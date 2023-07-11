Мэр Мариуполя провел личный прием граждан в Жовтневой районной администрации

Мэр Мариуполя провел личный прием граждан. Фото: ТГ/ Моргун

Глава города Мариуполя Олег Моргун провел личный прием граждан в Жовтневой районной администрации, где выслушал и детально ответил на вопросы горожан.

- По одному из обращений относительно ремонтно-восстановительных работ в многоквартирном доме проведу выездную инспекцию. Что касается компенсационных выплат, здесь нет исключений: необходимый пакет документов, порядок и условия оформления определены Постановлением ГКО ДНР №175, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что по поводу восстановления документов через суд скоро помогут бесплатно специалисты Юго-Западного административного округа города Москвы. По его словам, прием жителей будет проходить в Центрах юридической помощи при гуманитарном центре «Единой России».

Напомним, что глава Мариуполя Олег Моргун ознакомился с восстановлением детского сада и МФЦ в поселке Сартана. Оба объекта ремонтируют специалисты из Санкт-Петербурга. По его словам, в дошкольном учреждении уже провели все инженерные коммуникации.

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