Мэр Мариуполя ознакомился с восстановлением детского сада и МФЦ в поселке Сартана

Мэр Мариуполя ознакомился с восстановлением детского сада и МФЦ. Фото: ТГ/ Моргун

Глава Мариуполя Олег Моргун ознакомился с восстановлением детского сада и МФЦ в поселке Сартана. Оба объекта ремонтируют специалисты из Санкт-Петербурга. По его словам, в дошкольном учреждении уже провели все инженерные коммуникации.

- В дошкольном учреждении уже провели все инженерные коммуникации. На втором этаже выполнена заливка полов, восстановлены конструктивы. Специалисты приступили к внутренним отделочным работам. Первого сентября капитально обновленный ясли-сад примет своих первых воспитанников, - написала в телеграм-канале мэр Мариуполя.

Олег Моргун добавил, что в здании МФЦ строители проводят внутреннюю отделку помещений. К открытию многофункционального цента полностью благоустроят и прилегающую территорию.

- Выражаю искренние слова благодарности нашему городу-побратиму Санкт-Петербургу за помощь в обустройстве и восстановлении социально значимых объектов городской инфраструктуры, - поблагодарил глава города.

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