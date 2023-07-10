Мэр Мариуполя привез школьникам профессиональные наборы для игры в настольный хоккей

Глава Мариуполя привез школьникам профессиональные наборы для игры в настольный хоккей. Фото: ТГ/ Моргун

Глава города Олег Моргун вместе с профильным заместителем Викторией Калачевой передали мариупольским школьникам первые профессиональные наборы для игры в настольный хоккей. Такой подарок детям сделал Благотворительный фонд «Возрождение жизни».

- Сегодня в Мариуполь привезли 7 комплектов игры. Мы хотим, чтобы к 1 сентября в каждой школе был настольный хоккей, и дети в свободное время могли играть. Это профессиональный стол для настольного хоккея. На нем можно проводить чемпионаты, - рассказал учредитель благотворительного фонда «Возрождение жизни» Павел Народовский.

По словам Олега Моргуна, настольный хоккей развивает реакцию, координацию, нестандартное мышление, выносливость.

- Под флагом Российской Федерации Настольного хоккея проходят федеральные турниры, чемпионаты, Открытый Кубок России. Верю, что в Мариуполе этот спорт станет популярным и наши ребята составят достойную конкуренцию спортсменам из других регионов России, - написал глава города в телеграм-канале.

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