Общегородской субботник проведут в Мариуполе 14 июля

Жители продолжают наводить порядок в своем родном городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общегородской субботник пройдет в Мариуполе 14 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

- Наступившую неделю посвятим вопросам благоустройства, а в ближайшую пятницу проведем общегородской субботник, - заявил он.

По словам Моргуна, помимо этого, будет также рассмотрен широкий круг задач. Среди них - комплектация общежитий маневренного фонда.

- Важно понимать, какое количество людей мы готовы расселить уже сегодня, и скольким горожанам потребуются места в общежитиях маневренного фонда, учитывая графики ремонтно-восстановительных работ на объектах восстановления, - отметил градоначальник.

В Мариуполе также продолжат заключать договора с ресурсопоставляющими организациями. При этом не упускают из виду вопросы, вызывающие социальную напряженность.

- На этой неделе продолжу инспектировать ремонтно-восстановительные работы на объектах городского жилого фонда. На некоторые адреса выеду повторно с тем, чтобы проконтролировать выполнение ранее обозначенных задач, - заявил глава городской администрации.

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