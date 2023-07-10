Тульская область выделила на ремонт Мариуполя более трех миллиардов рублей в 2023 году

Тульская область выделила на ремонт Мариуполя более трех миллиардов рублей. Фото: ДАН

Тульская область на восстановление Мариуполя выделила из регионального и федерального бюджета более трех миллиардов рублей. На эти деньги планируют построить школу на 1229 мест и профессиональный лицей на 860 мест. Об этом стало известно после оперативного совещания в правительстве Тульской области.

По словам министра строительства Киры Игнатчик, все работы идут по графику, а школа на 1229 мест готова 84%.

- Строители завершают отделочные работы внутри здания, устанавливают мебель и оборудование, идет благоустройство территории. Проект предусматривает футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для прыжков в длину. Открыть школу планируется 1 сентября, - отметила министр строительства Тульской области.

В ходе совещания добавили, что будет построен профессиональный лицей на 860 мест. Также планируют восстановить пять многоквартирных домов к октябрю 2023 года.

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