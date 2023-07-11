В Мариуполе отремонтировали многоквартирный жилой дом. Фото:«РКС-НР»

В Мариуполе отремонтировали многоквартирный жилой дом, построенный в 1911 году. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» и АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области». В компании отметили, что ранее дом принадлежал богатому купцу, во дворе имелась конюшня и каретный сарай, которые сейчас служат жителям гаражом. Само двухэтажное здание сильно пострадало во время активной фазы спецоперации весной прошлого года.

- Строители Ленобласти восстановили кровлю и конструктив, заменили окна и двери, выполнили отделку МОП, провели инженерные коммуникации и электричество. Реставрировали фасад, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Отметим, что реконструкция двухэтажного здания выполняется при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним что в Центральном районе Мариуполя восстанавливают двухэтажный детский сад. Сейчас специалисты заканчивают отделочные работы всех внутренних помещений.

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