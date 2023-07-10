В Мариуполе восстанавливают двухэтажный детский сад. Фото: «РКС-НР»

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают двухэтажный детский сад. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» совместно с АО «ГК «ЕКС». В компании отметили, что во время боевых действий весной прошлого года взрывной волной выбило оконные и дверные проемы. Взрывом снаряда было разбито три ригеля и 12 плит покрытий дошкольного учреждения.

- Строители проводят масштабную реконструкцию находившегося в аварийном состоянии здания. Уже завершены работы по восстановлению несущих конструкций и кровли, заменены оконные и дверные блоки. Заново проведены инженерные коммуникации, система электроснабжения. Отремонтирована вентиляция и пожарная сигнализация. В соответствии со стандартами РФ оборудованы аварийный выходы из здания, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты заканчивают отделочные работы всех внутренних помещений. Затем займутся благоустройством прилегающей территории.

Отметим, что реконструкция двухэтажного детского сада выполняется при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

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