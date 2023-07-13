В Центральном районе Мариуполя реконструируют трехэтажный дом. Фото:«РКС-НР»

В Центральном районе Мариуполя реконструируют трехэтажный дом, который построили более ста лет назад. Однако в 60-х годах прошлого века объекту надстроили третий этаж. Об этом сообщает компания «РКС-НР», которая выступает в качестве генерального подрядчика вместе с ООО «СК «АРХОНТ».

- Строители провели большой объем восстановительных работ. Они возвели новую кровлю, выполнили усиление несущих конструкций. Устранили трещины и разрушения фрагментов кирпичной кладки, образовавшиеся из-за ударно-волновых воздействий. Отремонтировали перекрытия, пострадавшие от регулярного намокания из-за отсутствия герметичности старой крыши, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Строительные бригады произвели замену дверных и оконных блоков. Провели инженерные коммуникации и электричество. Завершаются отделочные работы в подъездах. В конце строительства специалисты выполнят промывку и гидрофобизацию фасадов.

Напомним, что в Центральном районе Мариуполя на новой площадке строительства возводится два пятиэтажных дома, состоящих из пяти жилых секций. В качестве генерального подрядчика также выступила компания «РКС-НР».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Санкт-Петербурга завершили капремонт четырех общежитий в Мариуполе

Помещения полностью готовы для жизни, есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости (подробнее)