В Центральном районе Мариуполя строят новые пятиэтажные дома, состоящих из пяти жилых секций. Фото:«РКС-НР»

В Центральном районе Мариуполя на новой площадке строительства возводится два пятиэтажных дома, состоящих из пяти жилых секций. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ООО «Геострой-2010». В компании отметили, что количество квартир в доме будет 91.

- Завершены фундаментные работы, строительство каркаса зданий и кровли. Смонтированы оконные блоки. В настоящее время выполняются фасадные работы и отделка квартир и общедомовых помещений. Проводятся инженерные коммуникации и электричество, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Также на следующем этапе строители планируют благоустройство прилегающей территории.

Отметим, что строительно-монтажные работы выполняется при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». Строительный контроль осуществляет ГБУ МО «УТНКР».

Напомним, что в Мариуполе отремонтировали многоквартирный жилой дом, построенный в 1911 году. В качестве генерального подрядчика также выступила компания «РКС-НР».

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