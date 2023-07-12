В Мариуполе приступили к строительству первого ипотечного жилья. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе приступили к строительству первого ипотечного жилья. Новый жилой комплекс будет расположен на пересечении проспекта Нахимова и Черноморского переулка.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ ДНР Андрея Нагайцева, сейчас уже выполнены земляные работы по разработке котлована.

- Все подготовительные работы на объекте завершены. Оборудована строительная площадка, временное электроосвещение, а также временные проезды и дороги. Сейчас специалисты приступили непосредственно к строительству. Уже выполнены земляные работы по разработке котлована. Залита фундаментная плита. Работы ведутся оперативно, - рассказал Андрей Нагайцев.

Он добавил, что комплекс будет расположен в 700 метрах от городской набережной. В четырехэтажном доме на три подъезда будет 51 квартира.

Напомним, что в Мариуполе построят новую котельную мощностью 75 МВт, которая сможет обеспечить теплом почти 300 домов и около 50 соцучреждений.

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