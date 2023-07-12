В Мариуполе построят новую котельную для обогрева почти 300 домов и около 50 соцучреждений

Из Смоленской области уже доставили для строительства объекта три водогрейных котла. Фото: ТГ/Хуснуллин

В городе Мариуполь построят новую котельную мощностью 75 МВт, которая сможет обеспечить теплом почти 300 домов и около 50 соцучреждений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- В Мариуполе строим котельную «Новотрубная» на 75 МВт. В предстоящей отопсезон она согреет жителей 233 домов и 49 социальных учреждений. Из Смоленской области уже доставили и установили на этом объекте три водогрейных котла, - заявил вице-премьер.

Он также отметил, что глядя на темпы восстановления Мариуполя, специалисты уже закладывают на перспективу увеличение мощности «Новотрубной».

Кроме того, этой осенью в Мариуполе начнут работать еще две котельные - «Газовая» и «ЖМР-5». По словам Хуснуллина, всего необходимо обеспечить теплом 1720 домов приморского города, где проживают более 80 тысяч семей, а также 385 социальных объектов.

Тем временем в Донецкой Народной Республике уже готовятся к предстоящей зиме, формируя необходимый запас материалов для прохождения осенне-зимнего периода. Значительную помощь в этом Республике оказывают регионы-кураторы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепло в домах непременно будет: В Мариуполе строят новую стационарную котельную

«Фонд развития территорий» планирует запустить отопительных агрегат к началу отопительного сезона (подробнее)