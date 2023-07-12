В ДНР формируют аварийный запас материалов на зиму

В регионе готовятся к предстоящей зиме (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике уже готовятся к предстоящей зиме, формируя необходимый запас материалов для прохождения осенне-зимнего периода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер ДНР Андрей Чертков.

Он отметил, что значительную помощь Республике оказывают в этом регионы-кураторы.

- Предприятия уже ведут активную подготовку к ОЗП, для его успешного прохождения требуется определенный объем материалов, наличие аварийного запаса. В этом очень значима помощь Российской Федерации и шеф-регионов, - рассказал Чертков.

Вице- премьер также добавил, что встретился с заместителем Министра энергетики РФ Евгением Грабчаком и руководителями местных энергетических предприятий. Вместе обсудили программы развития энергетики, будущее шахт, выплату зарплаты и др. Кроме того, поднималась тема развития энергетических связей между ДНР и ЛНР, а также возможности обеспечения электроэнергией Запорожской области и социальной газификации.

- Интересный и очень нужный для жителей Республики вопрос социальной газификации. Эту программу должны начать уже в текущем году, - заявил Андрей Чертков.

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