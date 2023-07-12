Строители восстановили лабораторный корпус городской больницы № 1 в Ильичевском районе Мариуполя

В здании полностью восстановили все конструкции, отремонтировали фасад, заменили кровлю и окна, провели новые коммуникации. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе восстановили лабораторный корпус городской больницы № 1, расположенный в Ильичевском районе. Работы провели специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщили «КП» в пресс-службе компании.

Там отметили, что общая площадь отремонтированного здания превышает 400 квадратных метров.

- Строителями полностью восстановлены все поврежденные несущие конструкции, отремонтирован фасад, заменены кровля и окна, проведены новые инженерные системы. Также специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений и отмостку по контуру здания, - рассказали в «Едином заказчике».

Сообщается также, что в этой больнице сейчас завершают ремонт инфекционного корпуса, где будут расположены 13 изолированных палат разной вместимости, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями. В данное время строители заканчивают монтаж входных групп в мельцеровские боксы и пусконаладочные работы по внутреннему инженерному оборудованию.

- Строительная готовность инфекционного корпуса превышает 90%, - говорят в компании.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе за год капитально отремонтируют восемь больниц и диспансеров

Всего до конца года в приморском городе ДНР восстановят более 160 социальных объектов (подробнее)