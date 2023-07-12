Строители восстановили лабораторный корпус городской больницы № 1 в Ильичевском районе Мариуполя

В здании полностью восстановили все конструкции, отремонтировали фасад, заменили кровлю и окна, провели новые коммуникации. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»
В Мариуполе восстановили лабораторный корпус городской больницы № 1, расположенный в Ильичевском районе. Работы провели специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщили «КП» в пресс-службе компании.
Там отметили, что общая площадь отремонтированного здания превышает 400 квадратных метров.
- Строителями полностью восстановлены все поврежденные несущие конструкции, отремонтирован фасад, заменены кровля и окна, проведены новые инженерные системы. Также специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений и отмостку по контуру здания, - рассказали в «Едином заказчике».
Сообщается также, что в этой больнице сейчас завершают ремонт инфекционного корпуса, где будут расположены 13 изолированных палат разной вместимости, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями. В данное время строители заканчивают монтаж входных групп в мельцеровские боксы и пусконаладочные работы по внутреннему инженерному оборудованию.
- Строительная готовность инфекционного корпуса превышает 90%, - говорят в компании.
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