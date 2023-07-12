Специалисты из Санкт-Петербурга завершили капремонт четырех общежитий в Мариуполе

Специалисты из Санкт-Петербурга завершили капитальный ремонт четырех общежитий. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Санкт-Петербурга завершили капитальный ремонт четырех общежитий в Мариуполе. Помещения полностью готовы для жизни, есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- В общежитиях будут жить те, кто потерял свои дома и квартиры в ходе боевых действий. Помещения полностью готовы для жизни, есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости, - отмечают в ведомстве.

По словам Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, регион-шеф проделал за последние несколько месяцев серьезную работу по восстановлению социальных, культурных, спортивных объектов Мариуполя. Он добавил, что строительство проходит в соответствии с планом, который согласовали с руководством города.

Напомним, что в Мариуполе приступили к строительству первого ипотечного жилья. Новый жилой комплекс будет расположен на пересечении проспекта Нахимова и Черноморского переулка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Центральном районе Мариуполя строят новые пятиэтажные дома

Сейчас выполняются фасадные работы и отделка квартир и общедомовых помещений (подробнее)