В Мариуполе восстанавливают главную больницу скорой медицинской помощи. Фото: ГБУ МО «УТНКР»

Управление технического надзора капитального ремонта Московской области в сотрудничестве с «РосКапСтрой» ведут контроль по восстановлению объектов здравоохранения по всему Мариуполю. Сейчас строители ведут работы по монтажу систем центрального отопления и электроснабжения, производится замена окон в главной больнице скорой медицинской помощи города.

- Завершились работы по демонтажу стяжки полов и штукатурки стен в пищеблоке. Выполнена покраска стен 3-го и 4-го этажей здания. Больница скорой медицинской помощи рассчитана на 60 койко-мест и является специализированным лечебным учреждением по оказанию экстренной медицинской помощи населению города и прилегающих сельских районов, - пишет ГБУ МО «УТНКР» в телеграм-канале.

Ремонтно-восстановительные работы осуществляются под руководством ППК «Единый Заказчик» и ООО «РКС-НР».

Напомним, что в Мариуполе сейчас восстановительные работы ведутся в многоквартирном доме на проспекте Ильича. Специалисты уже заменили там кровлю и почти заканчивают восстанавливать стены и систему отопления, а также меняют окна.

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