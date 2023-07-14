Подмосковный технадзор следит за качеством ремонтно-восстановительных работ в Мариуполе

В данный момент восстановительные работы ведутся в многоквартирном доме на проспекте Ильича. Фото: Администрация города Мариуполя

Управление технического надзора капитального ремонта Московской области и «РосКапСтрой» контролируют ремонтные работы в Мариуполе. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что в данный момент восстановительные работы ведутся в многоквартирном доме на проспекте Ильича. Специалисты уже заменили там кровлю и почти заканчивают восстанавливать стены и систему отопления, а также меняют окна. В подъездах ведется работа по декоративной отделке стен и замене проводки.

- Дом восстанавливают специалисты ООО «ПСК СТРОЙМОНОЛИТ» под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контролируют работы специалисты ГБУ МО «УТНКР» и ФАУ «РосКапСтрой», - пояснили в мэрии.

Тем временем мэр Мариуполя ознакомился с ходом восстановительных работ в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец». Строители уже демонтировали поврежденные конструкции и готовятся к проведению фасадных работ.

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