Мэр Мариуполя ознакомился с ходом восстановительных работ в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец»

В здании планируют разместить несколько социальных объектов и современный кинозал. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун ознакомился с ходом восстановительных работ в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец». Его капитальный ремонт по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова взял на себя фонд «Победа». Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

- Строители уже демонтировали поврежденные конструкции, готовятся к проведению фасадных работ и полной замене витражей, - рассказал Моргун.

По словам мэра, здание бывшего кинотеатра достаточно просторное, в нем могут разместиться сразу несколько соцобъектов. В части, где планируют открыть новый многофункциональный центр, ведется отделка внутренних помещений и замена проводки.

- Фронт работ большой, но все делается максимально оперативно. Объект будет сдан в эксплуатацию в соответствии с оговоренными сроками, - заверил градоначальник.

Моргун также добавил, что позднее в другой части здания откроют современный кинозал для мариупольцев.

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