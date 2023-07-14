Мэр Мариуполя ознакомился с ходом восстановительных работ в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец»

В здании планируют разместить несколько социальных объектов и современный кинозал. Фото: ТГ/Моргун
Мэр Мариуполя Олег Моргун ознакомился с ходом восстановительных работ в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец». Его капитальный ремонт по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова взял на себя фонд «Победа». Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.
- Строители уже демонтировали поврежденные конструкции, готовятся к проведению фасадных работ и полной замене витражей, - рассказал Моргун.
По словам мэра, здание бывшего кинотеатра достаточно просторное, в нем могут разместиться сразу несколько соцобъектов. В части, где планируют открыть новый многофункциональный центр, ведется отделка внутренних помещений и замена проводки.
- Фронт работ большой, но все делается максимально оперативно. Объект будет сдан в эксплуатацию в соответствии с оговоренными сроками, - заверил градоначальник.
Моргун также добавил, что позднее в другой части здания откроют современный кинозал для мариупольцев.
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