Специалисты из Московской области восстанавливают детский сад в Ворошиловском районе Донецка

Мэр Донецка проверил ход капремонта детского сада в Ворошиловском районе (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Московской области проводят капитальный ремонт детского сада в Ворошиловском районе Донецка, который несколько раз попадал под обстрелы вооруженных формирований Украины. Ход восстановления дошкольного учреждения проверил глава Донецка Алексей Кулемзин.

- Здесь трудятся строители из шефа-региона города Москвы. Внутренние работы уже близки к завершению. Во дворе детсада монтируют павильоны, устанавливают современные игровые площадки, меняют ограждение. Строители вкладывают душу в свою работу и делают все для комфорта и безопасности малышей с соблюдением высших стандартов качества, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин поблагодарил Правительство Москвы и всех, кто трудится над восстановлением детского сада.

Напомним, что специалисты из Приамурья продолжают ремонт детского сада в Амвросиевке. Строители регион-шефа уже заменили кровлю и внутреннюю канализацию.

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