Кемеровская область передала оборудование горловской больнице

Кузбасс доставил оборудование в первую больницу Горловки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Горловскую городскую больницу №1 из Кемеровской области доставили оборудование, чтобы медперсонал мог качественнее оказывать медицинскую помощь населению. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.

- В рамках шефства, взятого Кемеровской областью над Горловкой, в ГБ №1 доставлены: Ультразвуковая диагностическая система HS50-RU c принадлежностями. Прибор для определения времени свертываемости крови TS4000 Plus c принадлежностями и набором стартовых реагентов. Монитор анестезиологический и реаниматологический для контроля ряда физиологических параметров «MAP-02-КАРДЕКС», - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Челябинской области продолжают ремонт детской поликлиники в Ясиноватой. Сейчас регион-шеф закончил внутреннюю отделку объекта, а фасад планируют закончить до конца августа. Поликлинику восстанавливают после прямого артиллерийского попадания. Уже закупили все необходимое оборудование и мебель

