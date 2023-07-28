Челябинская область восстанавливает детскую поликлинику в Ясиноватой

Челябинская область продолжает ремонт детской поликлиники в Ясиноватой. Фото: Правительство Челябинской области

Специалисты из Челябинской области продолжают ремонт детской поликлиники в Ясиноватой. Сейчас регион-шеф закончил внутреннюю отделку объекта, а фасад планируют закончить до конца августа. Об этом сообщает Правительство Челябинской области.

- Челябинские специалисты уже завершили внутреннюю отделку объекта. Фасад планируют закончить до конца августа. Поликлинику восстанавливают после прямого артиллерийского попадания. Уже закупили все необходимое оборудование и мебель, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в восстановительных работах задействовали подрядную организацию из ДНР.

Напомним, что специалисты из Липецкой области восстанавливают ясли-сад в Володарском районе. Сейчас в детском саду «Ромашка» строители из региона-шефа меняют крышу.

Кроме того, специалисты из Московской области проводят капитальный ремонт детского сада в Ворошиловском районе Донецка, который несколько раз попадал под обстрелы вооруженных формирований Украины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимирская область отремонтирует детский сад в Докучаевске к середине августа 2023 года

Муромская строительная бригада восстановила фасад детского сада в Докучаевске (подробнее)