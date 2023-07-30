До 1 сентября строители из Самары отремонтируют две школы в Снежном

В Республике продолжается подготовка школ и детсадов к 1 сентября. Фото: ДАН

Самарские строители продолжают ремонт в двух общеобразовательных школах Снежного. 1 сентября школы №1 и №15 уже примут учеников. Об этом рассказал председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— До начала учебного года остался месяц. Поэтому специалисты региона–шефа спешат закончить ремонтные работы в образовательных учреждениях, — отметил Солнцев. — Замена комбинированной кровли. Частичная замена оконных конструкций. Полная замена систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Ремонт санузлов. Частичные чистовая отделка и ремонт цоколя. Благоустройство прилегающей территории. Такой объем работ запланировали самарцы в школе № 1. В трех блоках из четырех они практически завершены.

Глава Правительства добавил, что ремонт также продолжается в школе №15.

— Здесь меняют скатную кровлю. Кроме того, обновляют оконные конструкции и инженерные сети, проводят косметический ремонт внутренних помещений. Уже 1 сентября снежнянская детвора сядет за парты в светлых обновленных классах. И не сомневаюсь, что такая красота в любом пробудит желание учиться, — поделился Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

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