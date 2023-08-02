Ямал продолжает работу в Доме пионеров. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямала продолжают восстанавливать Дом пионеров в Волновахе. На объекте регион-шеф оформит фасад здания современными и качественными материалами, заменят инженерные коммуникации. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Фасад здания оформят современными и качественными материалами, заменят инженерные коммуникации, установят систему автоматической охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Ямала построят в Волновахе крытый спортивный комплекс. Данный объект создадут на базе школы № 3. Работы пройдут в два этапа: первый — восстановление футбольного поля, борцовского клуба и раздевалок, трибун, ограждения, строительство стационарных туалетов, второй — строительство крытого спортивного комплекса.

Кроме того, к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в Хлебодаровке Волновахского района.

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