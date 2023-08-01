В Этом году план ремонта дорог в Дебальцево перевыполнен почти на 20% (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Дебальцево отремонтировали более 55 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Данный план по ремонту дорог был перевыполнен почти на 20%. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе администрации города.

- В 2023 году был запланирован текущий ремонт автомобильных дорог города — 47 782, 5 квадратных метров. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме — 57 227,94 квадратных метров. Процент готовности составляет — 119,77%, - отмечают в администрации.

Там добавили, что в прошлом году в городе отремонтировали 15 городских автомобильных дорог общей площадью 72 260 квадратных метров. В 2023 году активно помогали в ремонте дорожного покрытия специалисты из Хабаровского края.

Напомним, что Торез, Макеевка и Дебальцево перевыполнили план по ремонту дорог на 2023 год. Дороги в трех городах восстанавливают силами специалистов из Хабаровского и Камчатского, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в ДНР восстановят более 250 километров региональных и федеральных трасс

Сейчас работы ведутся на всех запланированных объектах (подробнее)