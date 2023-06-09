В 2023 году в ДНР восстановят более 250 километров региональных и федеральных трасс

Ремонт региональных и федеральных трасс уже начался (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в ДНР планируют восстановить более 250 километров региональных и федеральных трасс. Об этом сообщает министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- На сегодняшний день работы ведутся на всех запланированных объектах. В их числе дороги регионального значения «Амвросиевка - Тельманово – Мариуполь», «Донецк – Макеевка – Торез – до границы Луганской Народной Республики», «Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь - Кременевка – Ялта» и федеральная трасса «Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь», - отмечают в ведомстве.

Минтранс отмечает, что в 2023 году планируется восстановить порядка 45 километров участков автомобильных дорог в направлении к пунктам пропуска.

Напомним, что регионы-шефы России помогут восстановить порядка 203,16 километров дорог в 18 населенных пунктах и районах Донецкой Народной Республики. Ремонт проведут в ходе реализации специального инфраструктурного проекта. Работы уже начались в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Мариуполе и других городах региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в ДНР восстановят свыше 200 километров дорог за счет регионов-шефов

Ремонтные работы пройдут в 18 населенных пунктах региона (подробнее)