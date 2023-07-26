В Торезе, Макеевке и Дебальцево ремонтируют дороги опережающими темпами

До конца года в ДНР восстановят более 200 километром дорог. Фото: Моргун/ТГ

Торез, Макеевка и Дебальцево перевыполнили план по ремонту дорог на 2023 год. Дороги в трех городах восстанавливают силами специалистов из Хабаровского и Камчатского, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— Опережающими темпами идет ремонт улично-дорожной сети в городах Торез, Дебальцево, Макеевке, где фактическое выполнение работ по площади покрытия уже превысило 100% от плана на 2023 год, — отметили в Минтрансе. — Достаточно высокие темпы ремонта УДС показывают регионы, взявшие шефство над городами Енакиево, Кировским, Донецком, Мариуполем, Харцызском, Волновахским и Старобешевским районами. Процент выполненных мероприятий по площади покрытия здесь составляет от 50% до 100% от плана.

Также дорогие ремонтируют в Ясиноватой, Докучаевске и Снежном. Всего в 2023 году регионы-шефы планируют восстановить более 200 километров дорог в Республике.

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