Специалисты из Ямала построят в Волновахе крытый спорткомплекс

Ямал построит в Волновахе первый крытый спорткомплекс (архивное фото)
Фото: Александр ИВАНОВ
Специалисты из Ямала построят в Волновахе крытый спортивный комплекс. Данный объект создадут на базе школы № 3. Об этом ДАН сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.
- Работы пройдут в два этапа: первый — восстановление футбольного поля, борцовского клуба и раздевалок, трибун, ограждения, строительство стационарных туалетов, второй — строительство крытого спортивного комплекса, где рядышком будут волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки, - отметил глава администрации.
Константин Зинченко добавил, что первый этап работ регион-шеф планирует закончить в этом году, второй – в следующем. Спортивный комплекс «Ямал» появится на базе школы № 3, его обустройством занимается Ямало-Ненецкий автономный округ.
Напомним, что к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в Хлебодаровке Волновахского района. Регион-шеф приступил к работам на прошлой неделе. На данный момент строители выполняют демонтаж поврежденных участков внутренней отделки здания. Также заменяют систему теплоснабжения, кровлю и двери.
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