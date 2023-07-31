В Мариуполе откроют три новых МФЦ к 1 сентября 2023 года

К началу учебного года отремонтируют три многофункциональных центра в Мариуполе. Фото: Администрация Мариуполя

К началу учебного года специалисты из Санкт-Петербурга планируют отремонтировать три многофункциональных центра в Мариуполе. Сейчас шеф-регион в Ильичевском районе города завершает ремонт МФЦ. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- Строители из Санкт-Петербурга восстанавливают МФЦ в Ильичевском районе, все аварийные конструкции объекта были демонтированы, часть здания строили заново, проделана огромная работа, сейчас восстановление на стадии завершения. Отремонтированы внутренние помещения, специалисты занимаются отделкой фасада и проведением коммуникаций, - отмечают в администрации.

Там добавили, что на прилегающей территории многофункционального центра специалисты проводят уличное освещение.

Напомним, что Московская область проводит масштабное благоустройство Приморского парка в Мариуполе. В настоящее время ведутся работы в центральной части аллеи парка, осуществляется восстановление памятника «Бронекатер», обустройство дорожек аллеи «Дети-войны».

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