Подрядчики высоко оценили помощь студотрядов в восстановлении Мариуполя

Подрядчики из Мариуполя высоко оценили помощь студотрядов, которое помогают восстанавливать город (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подрядчики из Мариуполя высоко оценили помощь студотрядов, которые помогают восстанавливать город. Они готовы брать ребят на постоянную работу. Об этом ДАН сообщила руководитель Донецкого регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Александра Кульгина.

- На самом деле все идет очень хорошо, очень рада за ребят. Им это нравится, они реально набираются опыта. Видно, что это им полезно, нужно. Общалась вчера со всеми подрядчиками, ездила по объектам. Везде только хорошие отзывы, просят еще ребят, хвалят их. Говорят, что готовы их забирать хоть на постоянную основу, - отметила Кульгина.

Она добавила, что недавно к команде присоединились еще два участника студотрядов из Московской области, которые прошлым летом помогали восстанавливать Саур-Могилу.

Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга завершают восстановление многофункционального центра в Приморском районе Мариуполя. Сейчас строители проводят ремонтные работы внутренних помещений.

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