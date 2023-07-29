Московская область проводит благоустройство Приморского парка в Мариуполе. Фото: Фонд капитального ремонта Московской области

Московская область проводит масштабное благоустройство Приморского парка в Мариуполе. Ход восстановительных работ проверила публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» и Фонд капитального ремонта Московской области.

- В настоящее время ведутся работы в центральной части аллеи парка, осуществляется восстановление памятника «Бронекатер», обустройство дорожек аллеи «Дети-войны», ведутся подготовительные работы для последующего асфальтирования центральной аллеи, формируются откосы под подпорную стену смотровой площадки, прокладываются коммуникации для наружного освещения и проводятся подготовительные работы для обустройства лестничного спуска, - отмечают в компании.

Там добавили, что в благоустройстве задействовано 15 единиц техники и 50 рабочих. Основные работы в центральной части парка планируют завершить 1 сентября 2023 года. Ранее специалисты из Московской области восстановили монумент «Воинам-Освободителям» и площадку вокруг него.

Отметим, что координацию работ осуществляет Минстрой России и Правительство Московской области.

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