Челябинская область в этом году направит 400 миллионов рублей на восстановление города Ясиноватая в ДНР

В городе продолжат восстановительные работы. Фото: ТГ/Шевченко

Челябинская область в этом году направит 400 миллионов рублей на восстановление подшефной Ясиноватой в ДНР. Более 60% денежных средств пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры в городе. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

- Челябинская область направит на восстановление Ясиноватой в этом году 400 млн рублей, - проинформировали там.

В мэрии отметили, что 250 миллионов рублей будут потрачены на ремонт дорог. Предполагается, что ремонтные работы начнутся уже в мае. Кроме того, в Ясиноватой продолжат осуществлять замену поврежденных обстрелами окон в жилых домах и других объектах, а также обустроят два Многофункциональных центра.

Напомним, ранее сообщалось, что Челябинская область начнет капитальный ремонт дорог в Ясиноватой, а также построит в городе два новых отделения МФЦ. Об этом стало известно по итогам рабочих встреч мэра Ясиноватой с губернатором региона-шефа.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К восстановлению ДНР подключатся еще три региона Дальнего Востока

До конца года к ремонтным работам в Республике присоединятся Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Чукотка (подробнее)