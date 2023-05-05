В Ясиноватой начнут капитальный ремонт дорог и построят два новых отделения МФЦ

Регион-шеф организует отдых детей из Ясиноватой в Анапе. Фото: ДАН

Челябинская область начнет капитальный ремонт дорог в Ясиноватой, а также построит в городе два новых отделения МФЦ. Об этом стало известно по итогам рабочих встреч мэра Ясиноватой с губернатором региона-шефа.

— Встретился с губернатором Челябинской области. Алексей Леонидович дал поручение в текущем месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в Анапу (не менее 300 человек). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре, — поделился Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.

Мэр Ясиноватой добавил, что губернатор региона-шефа поддержал идею о строительстве двух МФЦ в Ясиноватой.

— Это позволит нам получать все необходимые услуги в нашем городе. Будет продолжена программа по замене поврежденных окон. Выражаю огромную благодарность Алексею Леонидовичу за постоянную помощь и поддержку города, — подчеркнул глава администрации.

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