Мэр Ясиноватой раскрыл детали переговоров с Челябинской областью по поводу дальнейшей помощи городу

В Челябинской области Дмитрий Шевченко проведет четыре дня. Фото: ТГ/Шевченко

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко раскрыл детали рабочей поездки в Челябинскую область по приглашению губернатора Алексея Текслера. Градоначальник сообщил ДАН, что вместе с представителями региона-куратора обсудит ряд насущных проблем, касающихся дальнейшей помощи городу. Речь, в частности, пойдет о восстановлении городской инфраструктуры, открытии новых предприятий на территории Ясиноватой и т.д.

- Основные задачи, которые будут обсуждаться на переговорах, - ремонт и восстановление дорожного покрытия города, отдых детей во время летних каникул и открытие новых торговых предприятий, - заявил мэр, добавив, что за четыре дня планирует провести до десяти встреч с челябинскими депутатами и чиновниками, а также потенциальными инвесторами.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ясиноватой прибыл в Челябинскую область для обсуждения мер помощи городу. Дмитрий Шевченко проведет здесь порядка 10 рабочих встреч.

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