Мэр Ясиноватой прибыл в Челябинскую область для обсуждения мер помощи городу

Мэр встретится с губернатором области, а также депутатами, предпринимателями и меценатами. Фото: Шевченко/ТГ

Глава администрации Ясиноватой прибыл в Челябинскую область, где встретиться с губернатором региона, депутатами и предпринимателями. В рамках рабочих встреч будут решаться вопросы помощи Ясиноватой, в том числе восстановления дорог и открытия супермаркетов. Об этом Дмитрий Шевченко рассказал в своем телеграм-канале.

— Приехал за решением острых вопросов для Ясиноватой: капитальный ремонт дорог, отдых и оздоровление наших деток в период летних каникул, а также открытие новых производственных предприятий и предприятий торговли (супермаркеты) с целью снижения цен на продукты питания в городе, а также создания новых рабочих мест, — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что планирует провести не менее десяти рабочих встреч.

Напомним, что Ясиноватая ежедневно подвергается обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Сегодня украинские боевики открыли огонь по городу около 17:10, выпустив 14 артиллерийских снарядов.

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