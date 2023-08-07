Ямал восстанавливает двухэтажный дом в селе Свободное Волновахского района ДНР

Ямальские строители приводят в порядок двухэтажный дом в селе Свободное. Фото: Администрация Волновахского района ДНР

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа восстанавливают двухэтажный дом в селе Свободное, который пострадал в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Строители регион-шефа смонтировали новую электропроводку, а также приступили к кровельным работам. Об этом сообщает администрация Волновахского района ДНР.

- Ямальские строители приводят в порядок двухэтажный дом в селе Свободное. Специалисты смонтировали новую электропроводку, приступили к кровельным работам и установке современных дверных и оконных блоков, - отметили в мэрии.

Напомним, что Ямало-Ненецкий автономный округ завершает восстановление детского сада в Волновахском районе, который был разрушен на 90% после прилетов снарядов.

Кроме того, к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в селе Рыбинское Волновахского района. В сентябре ребята смогут получать знания в отремонтированных классах с новым оборудованием.

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