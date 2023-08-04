Ямал завершает восстановление детского сада в Волновахском районе ДНР

Ямал заканчивает работы в детском саду. Фото: Администрация Волновахского района

Ямало-Ненецкий автономный округ завершает восстановление детского сада в Волновахском районе, который был разрушен на 90% после прилетов снарядов. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- В детском саду после прилетов снарядов было 90% разрушений. Были выбиты все окна и посечены осколками все двери, пострадала вся мебель и оборудование. Во второй этаж было прямое попадание, - отмечают в мэрии.

В администрации добавили, что за время работы на объекте специалисты из Ямала провели воду, заменили систему отопления, восстановили все окна и двери. Скоро в детский сад на 110 мест завезут новую мебель.

Напомним, что к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в селе Рыбинское Волновахского района. В сентябре ребята смогут получать знания в отремонтированных классах с новым оборудованием.

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