Сахалинская область завершает капремонт гимназии в Шахтерске

В Шахтерске продолжается выполнение капитального ремонта гимназии. Фото:Администрация города Шахтерска

Специалисты из Сахалинской области продолжают капитальный ремонт в Шахтерской гимназии. На данный момент регион-шеф завершил работы по устройству мягкой кровли, а ремонт фасада выполнен на 98%. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Устройство мягкой кровли выполнено на 100%, устройство мягкой кровли на пристройке выполнено на 100%. Ремонт фасада (декоративная покраска) выполнен на 98%, утепление, швы, установка отливов на 100%, - отмечают в администрации.

Там добавили, что строители выполнили монтаж пяти входных групп из семи. Ограждение, укладка плитки, укладка резинового покрытия выполнено на 70%.

Напомним, что восстановлением ДНР занимаются более 30 тысяч специалистов и три тысячи спецтехники. На данный момент шеф-регионы в преддверии начала учебного года бросили все силы на ремонт объектов образования.

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