Ямал восстанавливает 12 многоквартирных домов в селе Ближнее Волновахского района ДНР

Ямал продолжает восстановление многоквартирных домов. Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты из Ямала восстанавливает 12 многоквартирных домов в селе Ближнее. Сейчас регион-шеф занимается ремонтом подъездов и коробов. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Сегодня специалисты ООО «Гор-Строй» работают в селе Ближнее, где проводят ремонтно-восстановительные работы в 12 многоквартирных домах. В домах на улице Молодежной проведена замена кровли, окон, а также специалисты занимаются ремонтом подъездов и коробов, - отмечают в администрации.

Напомним, что к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в селе Рыбинское Волновахского района. В сентябре ребята смогут получать знания в отремонтированных классах с новым оборудованием.

Кроме того, еще одну школу к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить в Хлебодаровке Волновахского района. Сейчас регион-шеф выполняет демонтаж поврежденных участков внутренней отделки здания, заменяют систему теплоснабжения, кровлю и двери.

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