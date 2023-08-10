Специалисты из Владимирской области восстанавливают школу и два детских сада в Докучаевске

Владимирская область продолжает оказывать помощь подшефному Докучаевску. Фото: t.me/tolstykina_dnr

Специалисты из Владимирской области восстанавливают детский сад № 10 и 11 в Докучаевске. В яслях-саде № 10 завершены работы по укладке тротуарной плитки на части двора и ремонт двух эвакуационных выходов. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

- Садик получил новую мебель: кровати, шкафчики для раздевалок, стеллажи для пищеблока, столы, стулья, шкафы для игрушек и обуви, - отметила Лариса Толстыкина.

Она подчеркнула, что детский сад № 11, который пострадал в результате обстрела со стороны вооруженный формирований Украины осенью прошлого года, шеф-регион установил оконные и балконные блоки, провели оштукатуривание и окраску фасада. Сейчас специалисты проводят работы по укладке тротуарной плитки.

- В школе № 4, пострадавшей в результате обстрела в феврале 2022 года, установлены оконные блоки, сделан ремонт шиферной кровли, пищеблока, столовой, раздевалок с оборудованием санузлов и душевых, двух учебных комнат и многое другое, - добавила Толстыкина.

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