Владимирская область передала учебники и подарки первоклассникам для школ Докучаевска

Владимирская область продолжает оказывать помощь подшефному Докучаевску. Фото: t.me/tolstykina_dnr

Владимирская область продолжает оказывать помощь подшефному Докучаевску. Шеф-регион особо уделяет внимание к подготовке к новому учебному году. Образовательным учреждения города предали учебники для 10 и 11 классов, а также подарки первоклассникам. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

- Особое внимание уделяется подготовке к новому учебному году. Образовательным организациям города регион-шеф передал учебники для 10 и 11 классов, подарки первоклассникам, спортивный инвентарь, аудиоаппаратуру для проведения мероприятий, - отметила Лариса Толстыкина.

Напомним, что временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 сентября школы будут «по максимуму» переведены на очное обучение. По его словам, детей из самых обстреливаемых районов переведут в другие учебные заведения.

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