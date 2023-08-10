Денис Пушилин заявил, что с 1 сентября школы в ДНР будут «по максимуму» переведены на очное обучение

В ДНР с 1 сентября школы будут «по максимуму» переведены на очное обучение. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что с 1 сентября школы будут «по максимуму» переведены на очное обучение. По его словам, детей из самых обстреливаемых районов переведут в другие учебные заведения.

- Самые обстреливаемые районы мы деток переведем в другие школы, но там, где это возможно будет только очное обучение, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, что с 1 августа все общеобразовательные учреждения Донецкой Народной Республики подключили к платформе «Сферум». Это связно с переходом школ региона в общероссийскую информационную систему «Моя школа».

Кроме того, в Донецкой Народной Республике около 600 школ смогут выдавать выпускникам аттестаты российского образца. Всего в новых регионах временную государственную аккредитацию получили 1 385 учреждений.

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