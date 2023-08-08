Амурская область восстановила школу в Амвросиевском районе ДНР

При поддержке Амурской области во второй школе Амвросиевки отремонтировали крышу. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Амурской области восстановили школу №2 в Амвросиевке. Недавно шеф-регион отремонтировал крышу образовательно учреждения и покрыл кровлю «Изоретаном». Об этом сообщает министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Специалисты покрыли кровлю школы «Изоретаном», отремонтировали вентиляционные выходы, усыновили металлические парапеты по периметру всего здания и противопожарные ограждения, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что специалисты из шеф-региона установили новый козырек над центральным входом в школу. Всего на объекте трудились восемь человек.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области продолжают капитальный ремонт в Шахтерской гимназии. На данный момент регион-шеф завершил работы по устройству мягкой кровли, а ремонт фасада выполнен на 98%.

Кроме того, к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в селе Рыбинское Волновахского района. В сентябре ребята смогут получать знания в отремонтированных классах с новым оборудованием.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановлением ДНР занимаются более 30 тысяч специалистов из разных регионов России

Шеф-регионы в преддверии начала учебного года бросили все силы на ремонт объектов образования в ДНР (подробнее)