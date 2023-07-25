В ДНР около 600 школ смогут выдавать выпускникам аттестаты российского образца

В ДНР 593 школы буду выдавать выпускникам аттестаты российского образца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике около 600 школ смогут выдавать выпускникам аттестаты российского образца. Всего в новых регионах временную государственную аккредитацию получили 1 385 учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

- Временную государственную аккредитацию, которая дает право выдавать выпускникам аттестаты российского образца, получили 1 385 школ из новых регионов, в том числе 593 школы ДНР и 534 школы ЛНР. В этих двух регионах процедуры лицензирования и аккредитации прошли подавляющее большинство школ, - отмечают в ведомстве.

В Рособрнадзоре добавили, что в новых регионах временные свидетельства о государственной аккредитации выданы 24 вузам и 178 колледжам, которые уполномочены выдавать выпускникам дипломы российского образца. Сейчас уже выдано 2 838 лицензий на осуществление образовательной деятельности. Они действуют до 2026 года, а затем бессрочные лицензии будут выдавать региональные управления этих субъектов.

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