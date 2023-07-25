1 сентября учебный год в Мариуполе начнется для 14 тысяч детей

Подготовка к учебному году в Мариуполе уже началась
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Власти Мариуполя начали подготовку к новому учебному году. С 1 августа в городе начнет работу специальная комиссия, которая проверит готовность школ к приему детей. Всего за школьные парты в этом году сядут 14 тысяч детей в Мариуполе. Об этом сообщил мэр Олег Моргун.
— Провели совещание с главами районов по подготовке учреждений образования к новому учебному году. С 1 августа в городе начнут работу комиссии по оценке готовности школ, которые должны принять учеников 1 сентября. Главам районов необходимо активно вовлекаться в этот процесс для оперативного устранения возможных замечаний, — отметил градоначальник в своем телеграм-канале.
Моргун добавил, что районные администрации должны установить светофоры и оборудовать пешеходные переходы у школ
— 1 сентября за парты сядут свыше 14 тысяч юных мариупольцев. Наша задача — сделать все, чтобы учебный год для них прошел достойно, — поделился мэр.
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