Все школы ДНР подключат к образовательной платформе «Сферум» до 1 августа

Часть школ в регионе продолжит работу в дистанционном формате и в следующем учебном году Фото: Мария ЛЕНЦ

К 1 августа все общеобразовательные учреждения Донецкой Народной Республики подключат к платформе «Сферум». Это связно с переходом школ региона в общероссийскую информационную систему «Моя школа». С помощью площадки педагогам удастся организовать удобный и безопасный образовательный процесс, а родителям — следить за успеваемостью школьника. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Платформа позволяет организовать безопасный учебный процесс, гарантируя при этом защиту персональных данных. Все услуги предоставляются бесплатно, — отметили в Администрации.

Регистрация на образовательной платформе «Сферум» позволит родителям, ученикам и учителям удобно и быстро взаимодействовать. Платформа разработана ведущими российскими IT-компаниями — «Вконтакте» и «Ростелеком» при поддержке министерства цифрового развития и министерства просвещения России.

— Цифровая платформа призвана сделать образовательный процесс в школах более технологичным, гибким и современным. «Сферум» работает на различных устройствах и позволяет удаленно проводить уроки и онлайн-собрания, обмениваться информацией, — отметили в компании.

Напомним, что ранее глава Минобрнауки ДНР Ольга Колударова заявила, что следующий учебный год в регионе пройдет в комбинированном формате. Очное посещение занятий может быть организовано по заявлениям родителей. В 2022-2023 году образовательный процесс в Донецке и ряде других городов Республики перевели на дистанционной формат. Такое решение связано с активизацией боевых действий.

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