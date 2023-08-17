Кемеровская область передала технику для оборудования МФЦ в Горловке

Открыть новые многофункциональные центры в Горловке планируют 20 августа (ахивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасс передал партию компьютерной и офисной техники для многофункциональных центров Горловки. Сейчас специалисты завершили практически ремонт на этих объектах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.

- Сегодня из города Кемерово отправили партию компьютерной и офисной техники. Гуманитарный груз предназначен для установки в двух помещениях многофункциональных центров. Специалисты подрядной организации из Кемеровской области практически завершили ремонт этих МФЦ. Открыть новые многофункциональные центры планируют 20 августа, - отметили в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Московской области приступили к капитальному ремонту зданий многофункциональных центров в поселке Тельманово и Новоазовске. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы, а также монтаж электрических и слаботочных сетей. Кроме того, на объектах поставят новую мебель и оборудование.

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