Республика Бурятия планирует построить два МФЦ в Старобешевском районе ДНР

Бурятия планирует построить два МФЦ в Старобешевском районе ДНР. Фото: https://t.me/lukovnikovE

Республика Бурятия планирует построить два многофункциональных центра в городах Комсомольское и Новый Свет Старобешевского района ДНР. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Бурятии Евгений Луковников.

- Посмотрел, как отремонтировали здание многофункционального центра в Старобешево. Теперь в планах построить такие же Центры в городах Комсомольское и Новый Свет, - написал в телеграм-канале зампред правительства Бурятии.

Евгений Луковников добавил, что в Старобешевском МФЦ специалисты удачно выполнили восстановительные работы объекта в очень короткие сроки. Устранили проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. Кроме того, регион-шеф закупил необходимую мебель, компьютеры для многофункционального центра.

Напомним, что специалисты из Хабаровского края заканчивают ремонт многофункционального центра в Дебальцево. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы здания. Открытие МФЦ даст возможность жителям города получать необходимые государственные услуги в одном месте.

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