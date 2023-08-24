Ленинградская область помогла построить бетонный завод в Енакиево

В Енакиево начал работу бетонный завод, построенный при поддержке Ленобласти. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Ленобласть помогла построить бетонный завод в Енакиево. В скором времени на предприятии будут создавать необходимые для восстановления города бетонные изделия, которые раньше привозили с других регионов России. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- В Енакиево начал работу бетонный завод, зарегистрированный в республике. Продукция в перспективе - все, что нужно для восстановительных работ. Начали с бетонных поребриков для дорог, - написал в телеграм-канале губернатор Ленобласти.

Александр Дрозденко добавил, что выполняет поручение российского правительства о создании производств и рабочих мест на Донбассе. Глава региона занимается этим вместе с ленинградским бизнесом.

Напомним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход восстановительных работ разрушенного жилья в Мариуполе. В ходе осмотра территории, он поддержал предложение мэра города Олега Моргуна о расширении программы восстановления до черновой отделки.

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