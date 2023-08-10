Специалисты из Ленобласти восстановят к 1 сентября детсад, школу и лицей в Енакиево

Ленобласть к 1 сентября восстановит три социальных объекта в Енакиево (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

К началу учебного года специалисты из Ленобласти восстановят детсад, школу и лицей в Енакиево. Сейчас шеф-регион приступил к ремонту Енакиевского лицея информационных технологий, который частично был разрушен ВСУ в феврале 2023 года. Об этом ДАН сообщили в администрации Енакиево.

- В МБОУ «ЛИТ г. Енакиево» начаты ремонтно-восстановительные работы, выполнен демонтаж поврежденных конструкций кровли и демонтаж поврежденных перекрытий актового и спортивного залов, - отметили в мэрии.

В администрации добавили, что строители демонтируют систему отопления в ясли-саду № 41 «Олимпийский», а также начали капитальный ремонт школы № 15. На данный момент в учебном заведении выполнили кровельные работы, а также ведут работы в пищеблоке, столовой, вестибюле и санузлах.

Напомним, что специалисты из Владимирской области восстанавливают школу и два детских сада в Докучаевске.

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