Губернатор Ленобласти поддержал идею о расширении программы восстановления домов в Мариуполе

Губернатор Ленобласти поддержал идею расширения программы восстановления жилья в Мариуполе. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход восстановительных работ разрушенного жилья в Мариуполе. В ходе осмотра территории, он поддержал предложение мэра города Олега Моргуна о расширении программы восстановления до черновой отделки.

- Согласен с мэром города Олегом Моргуном: если мы восстанавливаем город для людей - надо расширить программу восстановления до черновой отделки. Вопрос важный, докладную записку по итогам поездки направлю в правительство России, - написал в телеграм-канале глава области.

Александр Дрозденко добавил, что восстановленные дома выглядят аккуратно, однако внутри — сожженные квартиры или восстановленное жилье без разводки электричества, газа и воды. Также он отметил, что Ленинградский квартал в Мариуполе становится реальностью. Строители шеф-региона разрабатывают и испытывают новые технологии строительства.

Напомним, что в Мариупольской котельной «ЖМР-5» под контролем публично-правовой компании «Фонда развития территорий» забетонировали более 700 квадратных метров фундамента. Объект коммунальной инфраструктуры планируют закончить в октябре 2023 года.

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